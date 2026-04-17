Ora è chiaro: mercato di gennaio inesistente, ma il gruppo è con Allegri. La società si assuma le responsabilità

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Il Milan sta vivendo un finale di stagione a dir poco surreale. Con un campionato ancora tutto da giocare per raggiungere quello che è sempre stato il vero obiettivo, la Champions, il mondo rossonero vive una serie di circostanze extra campo molto pericolose. Ipotesi sul futuro di Allegri, la questione stadio che diventa a momenti più importante del calcio giocato e una società che, purtroppo, non ha saputo aiutare il gruppo squadra di Massimiliano Allegri.

IL MANCATO MERCATO INVERNALE

Si poteva e si doveva fare di più. L'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Niclas Füllkrug non basta. Anche e soprattutto il campo lo ha detto, il tedesco tra una condizione fisica precaria e caratteristiche non proprio idonee al gioco di Allegri non ha saputo farsi valere, anzi. In attacco si è preferito dare spazio a Leao e Pulisic, non due prime punte e con la crisi del gol da mesi, specialmente per l'americano. In difesa, la conferma di De Winter è stata una scelta corretta, ma il Milan avrebbe dovuto rinforzarsi. Con selezione e metodo, non con idee e tentantivi. Un vero peccato, perchè i ragazzi di Allegri a gennaio erano in piena lotta scudetto. Con qualche sforzo in più, questa squadra avrebbe resistito maggiormente alla lotta al titolo contro l'Inter, invece che "accontentarsi" Di una qualificazione in Champions, oggi non ancora sicura.

IL FUTURO DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri resta l'unico vero spiraglio di luce per il futuro, ma a delle condizioni. Max va accontentato sul mercato, ascoltato, difeso. La squadra, pur con dei grossi difetti ha dimostrato di poter competere e giocare alla pari contro tutte. Soffrendo, giocando male forse, ma i risultati fino ad un mese e mezzo fa erano chiari. Un Milan che lottava per lo scudetto, e che dopo il doppio tracollo di Napoli e Udinese si trova ora a giocarsi un posto in Champions.

IL PROSSIMO MERCATO

Rinforzi chiari e mirati. Giocatori di spessore con esperienza. Questo dovrà l'unico e vero identikit della dirigenza milanista per provare a migliorare la rosa del Milan nella prossima estate. I mondiali daranno idee, magari illusioni ma non si dovrà agire per tentativi. Un grande bomber, anche d'esperienza, almeno due slot a centrocampo e un difensore forte dovranno essere le priorità del nuovo mercato del Milan, soprattutto dopo quello fallimentare di gennaio.