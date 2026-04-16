Milan, ricordati bene cos'aveva detto Allegri dopo la sconfitta contro Lazio...

Milan, ricordati bene cos'aveva detto Allegri dopo la sconfitta contro Lazio...MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00Primo Piano
di Enrico Ferrazzi

Svanito il sogno scudetto dopo il ko in casa del Napoli, il Milan ha fallito anche il successivo impegno casalingo contro l'Udinese e ora è a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League. I cinque punti sulla quinta in classifica (il Como) sono un vantaggio che può sembrare rassicurante, ma sarà fondamentale tornare subito a fare punti a partire della prossima gara in casa dell'Hellas Verona. Anche perchè una settimana dopo a San Siro arriverà la Juventus in quello che sarà un vero e proprio crocevia per la Champions. 

LE PAROLE DI MAX - Max Allegri continua a chiedere alla sua squadra di restare serena nonostante il momento di flessione che sta avendo il Milan nelle ultime settimane. Mettere ulteriore pressione a questo gruppo non avrebbe senso, quindi il livornese fa bene a cercare di tenere tranquilli i suoi giocatori, ma allo stesso tempo pretende subito una reazione. Un po' come aveva fatto dopo la gara persa in casa della Lazio (15 marzo), quando nel post-partita ha messo in risalto un concetto ben preciso che è perfetto anche in questo momento: "Restiamo sereni, ma attenti. Per costruire serve tanto lavoro, per rovinare tutto basta una settimana. La partita di sabato contro il Torino è di vitale importanza per la corsa Champions". Contro i granata è arrivata poi una vittoria e la sensazione che, come quella partita, anche la gara contro l'Hellas Verona sia fondamentale per il Diavolo. 

TUTTO NELLE MANI DEL MILAN - La qualificazione alla prossima Champions è tutta nelle mani del Milan che non può buttare via quanto di buono fatto finora da Allegri e dai suoi ragazzi che sono andati ben oltre le aspettative. Il campionato del Diavolo resta di assoluto livello e quindi sarebbe un peccato enorme rovinare tutto nel giro di pochi giorni. Max sa bene che la sua squadra non sta attraversando un grande momento di forma, ma non è il momento di mollare, anzi serve unirsi e compattarsi ancora di più perchè l'obiettivo Champions dipende solo dai rossoneri.  