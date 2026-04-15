MN - Il TAR del Veneto respinge il ricorso, grande delusione e arrabbiatura dell’AIMC

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Negli scorsi giorni l'AIMC ha presentato ricorso al TAR del Veneto un ricorso (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione) per quanto riguarda il divieto di trasferta per i tifosi del Milan residenti in Lomabardia in occasione della sfida in programma domenica tra l'Hellas Verona e il Diavolo di Massimiliano Allegri. Il ricorso, presentato dal pool legale incaricato dall'associazione, ha contestato non solo il decreto della Prefettura di Verona, ma anche gli atti collegati della Questura, del CASMS e dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Tra i punti sollevati c'era anche la richiesta subordinata di consentire almeno ai possessori della Carta Cuore Rossonero di assistere alla sfida del Bentegodi, richiamando precenti misure adottate in casi analoghi. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, però, in data odierna il Presidente del Tar Veneto ha respinto tale ricorso, tra la grande delusione e arrabbiatura dell'AIMC.

di Pietro Mazzara