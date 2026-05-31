Cissé pronto per il Milan, ma prima saluta il Catanzaro: "Ad una passo dal fare la storia"

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Alphadjo Cissè, giocatore del Catanzaro acquistato a gennaio dal Milan, ha salutato con un post su Instagram la squadra calabrese: "Siamo stati ad una passo dal fare la storia, andarci così vicino fa piuttosto male. Abbiamo lottato fino alla fine ma non è bastato. Un ringraziamento speciale va ai miei compagni, staff, direttore,presidente e a tutte le persone che hanno creduto in me. Aver lasciato la squadra a metà strada per l’infortunio mi distrugge però mi ritengo fortunato ad essere venuto qui a Catanzaro, mi avete dato tanto e meritate tutto. È stato bellissimo percorrere questo viaggio con voi".

Il centrocampista, intervistato dopo aver perso la finale playoff contro il Monza, si è detto entusiasta del suo passaggio in rossonero: "Andare al Milan è un sogno che si realizza? Sì, è una cosa che voglio fin dai primi calci, guardavo le cassette che mi dava mio padre sperando di essere li un giorno. È un sogno che spero si realizzi".