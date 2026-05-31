Pulisic scippato della fascia di capitano? Non è andata così. Pochettino aveva già scelto tempo fa

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Poca chiarezza sul "caso fascia" intorno a Pulisic e Pochettino: il rossonero non ha mai avuto i gradi di capitano col nuovo CT

Nel pomeriggio Maurizio Pochettino ha annunciato in conferenza stampa che Tim Ream sarà il capitano degli USA per i Mondiali. Nessuna sorpresa, visto che l'esperto difensore ha indossato la fascia in 17 delle 24 partite disputate sotto la guida dell'ex allenatore del Chelsea come CT.

PULISIC E LA FASCIA, C'È STATA DISINFORMAZIONE

Contrariamente a quanto si è letto nelle scorse ore Pulisic non ha perso i gradi da capitano, visto che con Pochettino ha indossato la fascia solo in due occasioni: l'ultima è stata contro l'Australia a metà ottobre 2025, quando ha dovuto lasciare il campo dopo mezz'ora a causa di un infortunio. In passato il rossonero è stato il capitano designato, come durante la Copa America 2024, ma è stato chiaro fin da subito che con Pochettino non avrebbe mai ricoperto il ruolo. Tra gli altri giocatori che hanno indossato la fascia sotto la guida del nuovo CT ci sono Turner, Robinson, McKenzie e Richards.