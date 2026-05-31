Allegri al Napoli, Adani all'attacco: "Diego, perdonali perché non sanno quello che fanno"

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Anche dopo il fallimento al Milan Max Allegri trova spazio in Serie A: sarà il nuovo allenatore del Napoli. Lele Adani critica la scelta

La notizia che vede Massimiliano Allegri come prossimo allenatore del Napoli, l'ufficialità arriverà dopo che il tecnico livornese risolverà alcuni aspetti burocratici col Milan, ha spaccato nuovamente l'Italia calcistica. C'è chi resta fedele a Max, che comunque quest'anno è tra i responsabili del fallimento rossonero, e c'è chi continua a sostenere che la sua idea di calcio sia superata.

Tra questi c'è sicuramente Lele Adani, che sui social ha postato un video di Diego Armando Maradona, simbolo di un certo modo di intendere il calcio, accompagnato dalla frase sibillina: “Perdonali perché non sanno quello che fanno”. L'opinionista era stato molto più chiaro e diretto nel suo intervento alla Domenica Sportiva post Milan-Cagliari:

"La via del gioco è quella che propone il merito: se tu giochi, hai più possibilità di vincere e di meritare la vittoria, ma se speculi e galleggi a tirare avanti, e soprattutto ti appoggi su un Paese pieno di venditori di fumo, che racconta ad una popolazione non più scema come una volta che basta vincere oggi e poi si penserà al domani, cadi e arriva la resa dei conti. Quello che io chiamo Padre Tempo, che opera in silenzio. Chi ha una linea, chi ha una visione e una cultura del lavoro può essere premiato, e anche chi sbaglia può riprovarci perché ha portato cultura. Chi vive tutti i giorni della settimana facendo il furbo, manipolando alcune situazioni e giustificando cose che non si possono giustificare, soprattutto nelle grandi squadre, non verrà premiato".