Il nuovo Milan di Rangnick prende forma: fissato un appuntamento con Glasner, in corsa anche Jaissle. In arrivo un ds spagnolo?

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Rangnick è il preferito di Cardinale e Ibra per prendere in mano l'area tecnica del Milan: per la panchina in corsa Glasner e Jaissle. In arrivo anche un ds

Dopo la mancata qualificazione in Champions League e il terremoto di lunedì scorso in cui sono statI cacciati Furlani, Moncada, Tare e Allegri, è stata una settimana molto calda in casa rossonera dove Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stanno cercando di riorganizzare il Milan in fretta perchè siamo già a fine maggio e non c'è più tempo da perdere. In attesa di trovare il nuovo ad, i tre protagonisti della rivoluzione milanista sono al lavoro per definire l'area tecnica del club che potrebbe essere messa nelle mani di Ralf Rangnick. Se alla fine dovesse arrivare effettivamente lui come nuovo dt (è il preferito di Cardinale e Ibra), potrebbe chiamare poi uno dei suoi eredi in panchina, vale a dire Oliver Glasner o Matthias Jaissle.

MILAN-GLASNER: FISSATO UN INCONTRO. IN CORSA ANCHE JAISSLE

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle ultime ore sono in forte rialzo soprattutto le quotazioni del tecnico che pochi giorni fa ha portato il Crystal Palace ad alzare la Conference League. Tanto che il Milan e Glasner hanno un appuntamento fissato per questi giorni, probabilmente all'inizio della prossima settimana, per parlare del suo possibile sbarco a Milanello. In corsa resta comunque anche Jaissle, il quale però ha un costo per essere liberato dagli arabi dell’Al Ahli (circa 6 milioni). Entrambi hanno fatto parte della grande rivoluzione di Rangnick nella galassia Red Bull: Glasner entrò nel Salisburgo con un ruolo manageriale, ma poi venne convinto dal tedesco ad iniziare la carriera da allenatore. Jaissle invece è stato un calciatore dell'attuale ct dell'Austria all’Hoffenheim e nel 2015 ha cominciato ad allenare nelle giovanili del Salisburgo, sotto la guida del suo maestro.

NUOVO DS MILAN: PIACCIONO FAJARDO E RODRIGUEZ

Al Milan arriverà poi anche un nuovo direttore sportivo e pure in questo caso si guarda all'estero, stavolta in Spagna: i rossoneri hanno infatti avuto già diversi colloqui con Manu Fajardo, ds del Betis Siviglia dal 2024. E' un classe 1985, dunque ha la stessa età di Luka Modric ed ha alle spalle una vita professionale dedicata alla ricerca di giovani campioni. L'altra pista porta invece a il 46enne Jorge Rodriguez del Villarreal. Il nuovo Milan, piano piano, sta prendendo forma e avrà Rangnick, se deciderà di accettare la proposta del Diavolo, a capo dell'area tecnica. Poi il resto, in primis l'allenatore, sarà una sua scelta.