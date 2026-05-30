Garics: "Mi sono allenato con Savicevic, mai visto nulla del genere. Era magico"
Alla Libreria Feltrinelli a Padova si è tenuta la presentazione del libro "I 98 eroi dell'Austria" (scritto da Raffaele Campo), che racconta dei protagonisti del mondo del calcio austriaco passati dall’Italia. Tra di loro c'è Gyorgy Garics, che nel corso dell'intervista rilasciata a margine a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche di Savicevic:
Hai incrociato Savicevic al Rapid Vienna: che ricordo hai di lui?
"Purtroppo non mai giocato con lui in partita, ma ho avuto l'onore di allenarmi qualche volta con lui essendo io in Primavera. Mai visto una cosa del genere. Gli potevi tirare una fucilata, lui la stoppava come se gliel'avessi passata con le mani. Lo chiamavano il Genio, non a caso. Spesso ci fermavamo a guardarlo dopo i nostri allenamenti per vederlo allenarsi o giocare, perché era semplicemente magico".
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