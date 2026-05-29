Questa sera si è svolta la 13^ edizione del Memorial Claudio Lippi: il racconto della serata

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Questa sera, venerdì 29 maggio, è andato in scena al Puma House of Football la 13^ edizione del "Memorial Claudio Lippi” che ricorda il collega di Milan Channel scomparso in un tragico incidente stradale nel marzo 2013. Come di consueto si sono sfidati in campo Milan rossonero contro Milan bianco. Lo scopo della serata è, come sempre, benefico: il ricavato delle donazioni viene devoluto alla Fondazione Italiana Diabete.

Tra i vari ex calciatori c'erano in campo c'erano, tra gli altri, Brocchi, Ganz (entrambi nel Milan bianco) e Abbiati (Milan rossonero): ad avere la meglio sono stati i bianchi, che hanno vinto in rimonta 5-4. Durante l'intervallo ha preso parola la moglie di Claudio Lippi, Milena, che ha ringraziato tutti i presenti. In un periodo poco sereno per il mondo rossonero la serata al Puma House of Football è stata un'occasione per ricordare con piacere un collega e fare anche della beneficenza.