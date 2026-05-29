Braglia: "Allegri all'antica, non si è modernizzato. Gioca solo per non prenderle mentre il campionato quest'anno ha detto altro"

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Il pensiero di Simone Braglia su Max Allegri. Il livornese va al Napoli dopo aver fallito l'obiettivo Champions League con il Milan

Dopo il disastro sportivo di quest'anno al Milan c'è ancora chi crede in Massimiliano Allegri: il tecnico livornese è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli, con De Laurentiis che ha scelto Max come successore di Antonio Conte. Nel suo intervento a TMW Radio Simone Braglia ha detto la sua sull'ex allenatore rossonero:

"Io lo avevo detto, perché è la squadra per lui. Allegri è fatto non per valorizzare una squadra, ma se lo metti in un contesto già rodato, secondo me è il suo ambiente. Come è stato alla Juve dopo Conte e al Milan Non è mai cambiato Allegri. Ancelotti, Gasperini sono cambiati, lui è uno all'antica, non si è modernizzato, gioca solo per non prenderle mentre il campionato quest'anno ha detto altro”.