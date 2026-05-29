Italia, primo allenamento di Baldini: provato anche Bartesaghi
Primo allenamento per Baldini da CT ad interim dell’Italia dopo la conferenza stampa odierna. Di seguito TMW riporta le due formazioni provate oggi a Coverciano, rigorosamente col 4-3-3: la prima con Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor in difesa. Pisilli, Lipani e Dagasso a centrocampo. Fini, Pio Esposito e Koleosho in attacco.
La seconda con Fortini, Mane, Reggiani e Bartesaghi in difesa. Ndour, Berti e Faticanti a centrocampo. Inacio, Camarda e Vavassori in attacco.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).
*è autorizzato a raggiungere il raduno il 30 maggio, terminati i propri impegni con il club di appartenenza
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