Italia, primo allenamento di Baldini: provato anche Bartesaghi

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Oggi alle 21:35News
di Redazione MilanNews
Primo allenamento a Coverciano per Baldini come CT ad Interim dell'Italia: provato anche il rossonero Bartesaghi nella seconda formazione

Primo allenamento per Baldini da CT ad interim dell’Italia dopo la conferenza stampa odierna. Di seguito TMW riporta le due formazioni provate oggi a Coverciano, rigorosamente col 4-3-3: la prima con Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor in difesa. Pisilli,  Lipani e Dagasso a centrocampo. Fini, Pio Esposito e Koleosho in attacco.

La seconda con Fortini, Mane, Reggiani e Bartesaghi in difesa. Ndour, Berti e Faticanti a centrocampo. Inacio, Camarda e Vavassori in attacco.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

*è autorizzato a raggiungere il raduno il 30 maggio, terminati i propri impegni con il club di appartenenza