Allegri al Napoli dopo il fallimento Milan, Orlando: "Certi personaggi hanno una fortuna allucinante"

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Dopo la fallimentare avventura di un anno al Milan Max Allegri ha già trovato squadra: andrà al Napoli. Questo il pensiero di Massimo Orlando

Dopo il disastro sportivo di quest'anno al Milan c'è ancora chi crede in Massimiliano Allegri: il tecnico livornese è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli, con De Laurentiis che ha scelto Max come successore di Antonio Conte. Nel suo intervento a TMW Radio Massimo Orlando ha detto la sua sull'ex allenatore rossonero:

"Certi personaggi hanno una fortuna allucinante. Perdi l'ultima giornata, perdi la Champions e il giorno dopo ti arriva la chiamata del Napoli, la più forte dopo l'Inter...sono botte di fortuna incredibili queste. Va lì, in un gruppo che non ne poteva più di Conte per i metodi di allenamento, lui è bravo nella gestione, ha una grande squadra. Per me non meritava la panchina, il presidente non ha avuto il coraggio di prendersi Italiano. Era perfetto per le idee di calcio, è andato sul sicuro, su un uomo d'esperienza".