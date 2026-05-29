Milan, ma che facciamo con i Mondiali? Ibra parte, Pochettino e Rangnick allenano…
Il Milan è alla disperata ricerca di nuove figure dirigenziali e un nuovo allenatore dopo il mega licenziamento di lunedì: via Allegri, Tare, Furlani e Moncada. A Casa Milan sono vacanti i posti di CEO, DS, DT e allenatore; praticamente tutta la parte operativa e sportiva del Club. A rendere il tutto ancora più caotico c’è l’imminente Mondiale che prenderà piede l’11 giugno.
Ibrahimovic, che in questi giorni sta facendo i casting insieme a Cardinale (e sta prendendo una sfilza di no preoccupanti), sarà in America per commentare la competizione con Fox Sports. Rangnick (cercato come DT) e Pochettino (cercato come allenatore) sono rispettivamente i CT di Austria e Stati Uniti d’America: almeno fino a fine mese saranno impegnati col Campionato del Mondo. Una situazione talmente surreale che lascia davvero tutti senza parole.
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