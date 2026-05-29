Dopo Iraola anche Xavi rifiuta il Milan
Dopo il no incassato da Andoni Iraola, il tecnico basco ha rifiutato il Milan per una questione di idee, progetto e stabilità, arriva anche il rifiuto di Xavi. L'allenatore spagnolo, fermo da due anni dopo l'esperienza al Barcellona, ha detto no alla proposta di Cardinale e Ibrahimovic.
Lo riporta Matteo Moretto, aggiungendo che la priorità di Xavi al momento è quella di allenare una nazionale dopo che sarà finito il Mondiale. Ennesimo rifiuto incassato dai rossoneri, che nella giornata di lunedì hanno licenziato Furlani, Tare, Allegri e Moncada. Da allora Cardinale e Ibra non sono riusciti ad ingaggiare nessuno, né l'allenatore e né una nuova figura dirigenziale.
Prosegue la caccia all'allenatore, direttore sportivo, direttore tecnico e amministratore delegato. Cariche che ad oggi sono ancora vuote.
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