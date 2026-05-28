Guidi: "Modric ha sempre fatto trapelare che per continuare gli sarebbe servito lo stimolo di lottare per vincere la prossima stagione"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Luka Modric, da decidere dopo il Mondiale.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Luka Modric, da decidere dopo il Mondiale: "L’ex Real Madrid un anno fa accettò il trasferimento a Milano senza Europa pur di esaudire il desiderio da bambino di vestire la maglia che fu del suo idolo Zvonimir Boban. E la posizione del club nei suoi confronti non è cambiata: il croato ha un’opzione per un ulteriore anno insieme e sia Gerry Cardinale che Zlatan Ibrahimovic sperano si possa andare avanti insieme.

Ci sono, però, anche altre ragioni che spingono Luka verso l’addio. La direzione generale che potrebbe prendere il Milan, per esempio. Modric ha sempre fatto trapelare che per continuare gli sarebbe servito lo stimolo di lottare per vincere la prossima stagione. "Voglio alzare un trofeo con il Milan", ha ripetuto in ogni intervista concessa nella sua avventura italiana. Ma con la dirigenza totalmente azzerata e un progetto tutto da ricostruire dalle fondamenta, è difficile pensare a un Diavolo subito in corsa per il titolo. In più, non è un mistero che Luka fosse molto legato a Max Allegri. Con l’esonero del tecnico livornese, viene meno uno dei suoi punti di riferimento in rossonero. La domanda è, dunque, scontata: riuscirà Cardinale a convincere Modric a mettere da parte i dubbi e continuare con il calcio in maglia rossonera?".