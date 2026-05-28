Panchina Milan: sondato anche Mauricio Pochettino

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Tra le piste sondate dal Milan per la panchina c'è anche quella che porta a Mauricio Pochettino, attuale ct degli Stati Uniti

Il preferito del Milan per il post-Allegri era Andoni Iraola, ma il tecnico basco, dopo l'apertura iniziale, non è convinto di lasciare l'Inghilterra e per questo sembra intenzionato a dire sì alla panchina del Crystal Palace. Dietro a questa decisione ci sarebbe anche motivi economici perchè gli inglesi gli offrono un ingaggio più alto rispetto a quello che gli propone di Diavolo, oltre ad un budget più ricco per il mercato estivo.

E così il Milan si trova costretto a valutare piste alternative, come per esempio quella che porta a Mauricio Pochettino, attuale ct degli Stati Uniti che in carriera ha allenato, tra le altre, Chelsea, PSG e Tottenham. Come Iraola, anche lui aveva dato la sua disponibilità nelle scorse settimane, da capire se verrà confermata anche ora che il Diavolo non si è qualificato in Champions League ed è nel mezzo dell'ennesima rivoluzione. Pochettino, che al momento è concentrato solo sulla preparazione al Mondiale che la sua nazionale giocherà in casa, ritroverebbe in rossonero Christian Pulisic, che Gerry Cardinale vuole fortemente trattenere in squadra. Un'altra pista che porta alla panchina milanista è quella di Xavi.