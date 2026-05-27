Di Marzio: “Iraola prende tempo, non ha dato ancora l’ok al Milan”
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Di Marzio ha rivelato che Iraola sta prendendo tempo e non ha ancora dato l’ok ai rossoneri. Sulle sue tracce anche Crystal Palace, Bayer Leverkusen e Liverpool.
Sul suo profilo X, Gianluca Di Marzio ha dato un aggiornamento sulla situazione Iraola-Milan. Secondo quanto riferito dal collega di Sky, il tecnico spagnolo sta ancora prendendo tempo e non ha ancora dato l'ok al club rossonero. Ricordiamo che non c'è solo il Milan sulle tracce dell'allenatore del Bournemouth ma anche il Bayer Leverkusen, il Crystal Palace e nelle scorse ore si è aperto anche un piccolo spiraglio sul Liverpool.
.@acmilan, Iraola sta prendendo tempo: non c’è ancora l’ok al club rossonero. Su di lui anche Bayer Leverkusen e Crystal Palace, può aprirsi uno spiraglio Liverpool. @skysporthttps://t.co/tMAz0BQktY— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 27, 2026
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