Di Marzio: “Iraola prende tempo, non ha dato ancora l’ok al Milan”

Di Marzio: “Iraola prende tempo, non ha dato ancora l’ok al Milan”MilanNews.it
Oggi alle 12:31Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Di Marzio ha rivelato che Iraola sta prendendo tempo e non ha ancora dato l’ok ai rossoneri. Sulle sue tracce anche Crystal Palace, Bayer Leverkusen e Liverpool.

Sul suo profilo X, Gianluca Di Marzio ha dato un aggiornamento sulla situazione Iraola-Milan. Secondo quanto riferito dal collega di Sky, il tecnico spagnolo sta ancora prendendo tempo e non ha ancora dato l'ok al club rossonero. Ricordiamo che non c'è solo il Milan sulle tracce dell'allenatore del Bournemouth ma anche il Bayer Leverkusen, il Crystal Palace e nelle scorse ore si è aperto anche un piccolo spiraglio sul Liverpool