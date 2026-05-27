Di Marzio: “Iraola prende tempo, non ha dato ancora l’ok al Milan”

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Oggi alle 12:31 Calciomercato Milan di di Fonti preferite

Di Marzio ha rivelato che Iraola sta prendendo tempo e non ha ancora dato l’ok ai rossoneri. Sulle sue tracce anche Crystal Palace, Bayer Leverkusen e Liverpool.