Milan, occhio al Bournemouth: le Cherries si inseriscono nella corsa a Gila

Milan, occhio al Bournemouth: le Cherries si inseriscono nella corsa a GilaMilanNews.it
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Oggi alle 17:30Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Il Milan deve guardarsi bene le spalle dal Bournemouth, ex squadra di Irasola, nella corsa al difensore della Lazio Mario Gila.

Mario Gila resta un nome da seguire per la difesa del Milan. Il Diavolo è da mesi sulle tracce del difensore della Lazio, al punto che ci sarebbero anche già stati dei contatti fra le parti con l'obiettivo di anticipare concorrenza e tempi, portando così da subito l'iberico a Milano. Riportano però i colleghi di TEAMtalk che sul giocatore si sarebbe mosso anche il Bournemouth, alla ricerca di un sostituto di Marcos Senesi, prossimo a firmare con il Tottenham di Roberto De Zerbi. 

La valutzione che la Lazio fa di Gila è di cicrca 25 milioni di euro, cifra portenzialmente accessibile, ma il Milan potrebbe pagare la concorrenza della Premier, soprattutto sul piano dell'ingaggio. Quindi servirà accelerare, ma il fatto che dalle parti di via Aldo Rossi non si sia ancora scelto l'uomo dal quale ripartire non aiuta di certo. 