Marchetti sul futuro di Leao: "Lo possiamo ritenere sul mercato. Turchia? Sì, Fener e Galatasaray sono interessate"

vedi letture

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere per la prima volta lontano da Milano per la prima volta da 7 anni a questa parte.

La rivoluzione che sta attraversando il Milan potrebbe colpire anche Rafael Leao, che in questa stagione non ha sicuramente reso secondo le aspettative. Intervenuto negli studi di Sky Sport durante il programma 'Campo Aperto', Luca Marchetti ha parlato del futuro del numero 10 del Milan, che per la prima volta da quando è in rossonero sembrerebbe sul mercato:

“Il messaggio di Leao sui social? Può centrare con il mercato. Ci può stare che dopo una stagione così si possa sentire fuori dal Milan. Ci sono state delle difficoltà, per tutti, soprattutto per Leao che non è riuscito a mettere a disposizione della squadra la sua qualità, ma anche il contrario. Questo Leao, quello che abbiamo visto in questa e nella scorsa stagione, non è da escludere che possa essere messo in discussione. Turchia? Sì, si sono sempre interessati a lui, anche negli scorsi mercati, ma lui non ne ha mai voluto sentir parlare e il Milan non aveva mai approfondito la cosa. Vediamo se in questa finestra di mercato, oltre alle turche, può venire fuori qualcosa. Oggi possiamo ritenere Leao sul mercato”.