Pellegatti e i nomi per il nuovo Milan: "Edwards ad, Begiristain ds e uno tra Iraola e Xavi in panchina"

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Pellegatti ha dato alcuni nomi che potrebbe entrare nel Milan che è alla ricerca di un amministratore delegato, di un direttore sportivo e di un allenatore

Carlo Pellegatti ha parlato così del possibile futuro societario del Milan in un video su YouTube: "Ieri Cardinale ha incontro Ibrahimovic per programmare il nuovo Milan. Sarà una rivoluzione totale e tra i nomi non ci sarà forse nemmeno un italiano. Ora vi dico tutto, dalla presidenza in giù: Scaroni verrà tolto dagli incarichi a livello sportivo, quindi probabilmente non si vedrà più lega, ma la sua attività sarà solo lo stadio. Non so poi se gli verrà tolta o meno la carica di presidente. Si sapeva già che Furlani sarebbe andato via e pare che Cardinale stesse già pensado al suo addio già da gennaio 2026. Fuori anche Allegri, Tare e Moncada. Ora facciamo qualche nome: come ad, sul tavolo di Cardinale e Calvelli c'è il nome di Michael Edwards, CEO del Liverpool, oltre a quello di Giovanni Carnevali.

Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, si è fatto il nome di Fabio Paratici, che l'anno scorso era stato ad un passo dal Milan prima che il suo arrivo venisse bloccato da Furlani. E' un nome caldo, ma non è stato ancora contattato. Il primo nome della lista come futuro ds è quello di Txiki Begiristain, ex ds di Barcellona e Manchester City. Ibra lo conosce bene e sarebbe un nome di primissima fascia. Attenzione comunque anche alla figura di Viktor Bezhani, attuale ds del Tolosa. Veniamo all'allenatore. Io metto due nomi in testa: Iraola, che è di poco in pole position, e Xavi, grande ex centrocampista e allenatore del Barcellona. Xavi è stato compagno di squadra di Ibrahimovic.

Sempre a livello di dirigenza, voglio parlare poi anche di Jovan Kirovski, il cui contratto contro il Milan che era in scadenza il prossimo 30 giugno è stato rinnovato. Anche lui avrà influenze sulle questioni della prima squadra. Sembrava in uscita, ma non sarà così".