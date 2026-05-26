Milan, nelle prossime ore ci potrebbe essere un nuovo incontro a Londra con Iraola
Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, esonerato ieri dopo la mancata qualificazione in Champions League, il Milan sta cercando un nuovo allenatore. I nomi che sono stati fatti sono diversi, ma al momento quello più caldo sempre essere quello di Andoni Iraola, tecnico in uscita dal Bournemouth. Secondo quanto riferisce Sky, dopo i contatti che ci sono già stati nei giorni scorsi, nelle prossime ore ci potrebbe essere a Londra un nuovo incontro tra Zlatan Ibrahimovic e Iraola. Il suo nome non è comunque l'unico nella lista del Diavolo, dove resistono anche Xavi, Thiago Motta, Emery e Italiano.
Nella giornata di ieri, è stato accostato al Milan anche Antonio Conte, ma non è lui il nome giusto per la panchina del Milan. Dalla proprietà rossonera sono arrivate le linee guida su come dovrà essere il nuovo corso rossonero, vale a dire un allenatore che "alla Fabregas" che proponga un calcio offensivo e propositivo.
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