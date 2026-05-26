Futuro Pulisic: niente cessione, Cardinale è deciso a trattenerlo
Dopo una seconda parte di stagione molto negativa in cui non ha mai segnato nemmeno un gol (ultima rete il 28 dicembre), Christian Pulisic sembrava potesse lasciare il Milan in estate e probabilmente avrebbe chiesto la cessione se la struttura del Diavolo fosse rimasta invariata, ma nelle ultime ore sono aumentate notevolmente le possibilità che il suo futuro sia ancora al Milan.
A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega Gerry Cardinale non ha nessuna intenzione di rinunciare a lui, anzi è deciso a trattenerlo e ci proverà con forza. La sensazione è che il numero uno di RedBird e proprietario del Milan riesca a convincere Capitan America, che ora si sta preparando per il Mondiale con la nazionale statunitense, a proseguire la sua carriera a Milanello.
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