Matthaus: "Goretzka lo vedrei bene vicino a Modric"

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"Non credo che questa sia stata una festa d'addio". Dichiarazioni un po' a sorpresa quelle di Leon Goretzka dopo la vittoria del Bayern Monaco in finale di Coppa di Germania con un netto 3-0 ai danni dello Stoccarda. Il centrocampista tedesco nell’ultimo periodo è stato spesso in contatto col Milan, che vorrebbe firmarlo a zero per la prossima stagione.

LE PAROLE DI MATTHAUS SU GORETZKA

La leggenda tedesca Matthaus lo ha elogiato durante i festeggiamenti: "Leon è un giocatore modello. Anzi, lo vorrei ringraziare perché questi otto anni con lui sono stati divertenti. Leon è sempre stato un esempio. Parole dette a Sky DE con Goretzka a pochi passi, tanto che il centrocampista, imbarazzato, ha cercato una scusa per allontanarsi: "Devo andare. Stanno cantando la mia canzone preferita" (l'inno del Bayern, ndr). E allora Matthäus ha continuato: "Lo vedrei bene vicino a Modric. Nei prossimi anni me lo immagino intraprendere quella sfida".