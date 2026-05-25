Moretto conferma: "Il Milan sta cercando un nuovo ad, un nuovo ds e un nuovo allenatore"

vedi letture

Matteo Moretto ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla rivoluzione societaria al Milan dopo la mancata qualificazione in Champions

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul futuro del Milan, confermando quanto Milannews.it vi sta raccontando in queste ore: "La situazione è in evoluzione. Ci sono state delle riunioni stamattina e ce ne saranno altre tra oggi pomeriggio e doman. Cardinale, Calvelli e Ibrahimovic decideranno che strada prendere per il futuro del Milan dopo il fallimento sportivo di questa stagione con la mancata qualificazione in Champions.

Ad oggi mi arriva questo: Tare andrà via, Cardinale sta valutando con attenzione la separazione anche da Allegri, Furlani va verso l'addio anche lui. Queste sono le tre figure che sono sicuramente a rischio. Mi confermano che il Milan sta cercando un nuovo amministratore delegato, un nuovo allenatore e anche un nuovo direttore sportivo. Il nuovo ds potrebbe non essere per forza italiano, ma stanno valutando anche profili stranieri".