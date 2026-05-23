Moretto: "La priorità per Moncada era e resta il Milan. Ha sul tavolo una proposta di rinnovo"

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Moncada ha un'offerta di rinnovo da parte del Milan, ma anche interessamenti di Nizza e Siviglia. Moretto fa il punto sul futuro del dirigente francese

Nella mattinata di oggi Tuttosport ha parlato di un interessamento di Siviglia e Nizza per Geoffrey Moncada, Capo Scout del Milan. Nel pomeriggio anche Sky ha rilanciato sull'interesse del club francese per il dirigente rossonero. Ora Matteo Moretto, nel consueto video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla così del futuro di Moncada e della situazione attorno al suo rinnovo di contratto.

LE DICHIARAZIONI DI MORETTO SUL FUTURO DI MONCADA

“Moncada attualmente di fatto è il Capo Scout all’interno dell’organigramma del Milan. Era Direttore Tecnico. È vero che sul tavolo ha una proposta di rinnovo. Non è ancora fatta per il rinnovo, confermo che lato Nizza c’è stato un approccio. C’è stato un approccio anche del Siviglia ma ad oggi questa pista è più fredda. Quella Nizza potrebbe eventualmente surriscaldarsi ma dico che la priorità per Moncada era, è e resta il Milan. La priorità è capire se si possa arrivare ad un accordo a livello di rinnovo. Ma non tanto su cifre o anni, più che altro sul tipo di progettualità da fare insieme. Credo che tutte queste decisioni verranno prese tra martedì e mercoledì, saranno giorni importanti per il futuro del Milan”.