Per Di Marzio il Napoli andrà su Allegri, ma Max dovrebbe restare al Milan con il Napoli su Italiano

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Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso nel podcast' 'Caffè Di Marzio', in esclusiva per Tuttomercatoweb.com e Gianlucadimarzio.com, sul futuro delle big di Serie A, chiamate a scelte molto importanti nei prossimi giorni prima dell'inizio vero e proprio del calciomercato: "Mentre in Italia discutiamo in queste ore più del mercato degli amministratori delegati e forse degli allenatori più che dei giocatori, discutiamo più se Furlani resterà al Milan, se Comolli resterà alla Juve, chi sarà il direttore sportivo del Napoli, dove andrà Tony D'Amico eccetera eccetera, all'estero invece lavorano già sul mercato dei giocatori a conferma di come da noi la programmazione e la continuità di un lavoro sia espressamente legata al risultato immediato e condizionata dagli obiettivi raggiunti"

Insomma, è vero che ci sono società come il Napoli che devono capire chi sostituirà Conte, si dovrà capire se Sarri preferirà davvero l'Atalanta come sembra in queste ore e poi allora se il Napoli andrà su Allegri, ma Allegri dovrebbe rimanere al Milan e allora il Napoli andrebbe su Italiano, però il Bologna lo deve liberare e poi guardate quanti giri. Beh, all'estero invece Tonali 100 milioni, quello Ruben Dias, quell'altro Vitinha, insomma vabbè quando arriveremo a quel livello? Speriamo presto, meglio tardi che mai".