News PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Cagliari: Modric verso la panchina. Un cambio rispetto a Genova

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Domenica Milan-Cagliari, sfida che decreta il ritorno o meno del Diavolo in Champions League. Di seguito la probabile formazione rossonera

Il traguardo è lì, a pochi metri, e il Milan di Massimiliano Allegri non deve fare altro che raggiungerlo dopo una stagione fatta di tanti alti e qualche basso negli ultimi due mesi. A San Siro arriva il Cagliari di Fabio Pisacane, già salvo dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Torino. Ma guai a dare per scontata la partita di domenica, anche se l'avversario non ha più nulla da giocarsi, perché in palio non ci sono solo i 3 punti con il conseguente piazzamento Champions, ma anche circa 100 milioni di euro come direbbe Allegri.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 33 Bartesaghi

7 Gimenez 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 57 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan 4 Ricci, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 10 Leao.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: //

Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Gabbia

Squalificati: //

Ballottaggi: Athekame 35%-Saelemaekers 65%

Proprio come a Genova, anche contro il Cagliari il Milan ha il destino nelle proprie mani. Non sono concessi passi falsi al netto delle possibili combinazioni di risultati sugli altri campi, motivo per il quale Massimiliano Allegri ha intenzione di puntare sull'undice migliore possibile. Per questo motivo il Diavolo si dovrebbe schierare con il solito 3-5-2 con Maignan tra i pali, con Tomori, Gabbia e Pavlovic i tre di difesa. Sulla fascia destra Saelemaekers sembra essere in vantaggio su Athekame, mentre a centrocampo non ci sarà Modric titolare a dispetto da quanto si potesse pensare inizialmente. Al posto del croato c'è Jashari, e con lui Fofana e Rabiot. In attacco la coppia del Ferraris composta da Nkunku e Gimenez viaggia verso la conferma, anche se il Bebote è in ballottaggio con Fullkrug.

MILAN-CAGLIARI: LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Preti - Bercigli

IV uomo: Ayroldi

VAR: Abisso

AVAR: Chiffi

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Data: domenica 24 maggio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it