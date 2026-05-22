Il Milan e la scelta dei leader: ritiro per spegnere il rumore e accendere la Champions

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Anche in vista della sfida contro il Cagliari il Milan è tornato in ritiro, che non è una funzione ma un segnale di responsabilità.

Il Milan è tornato oggi in ritiro a Milanello in vista della sfida contro il Cagliari, una partita che vale molto più degli ultimi novanta minuti di campionato. In palio c'è la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo vitale soprattutto per il futuro del club rossonero. A differenza di quanto successo una settimana fa prima della sfida contro il Genoa, la scelta di chiudersi tra i cancelli di Milanello non arriva come imposizione dall'alto, ma come una richiesta della squadra, compatta verso l'obiettivo.

Isolarsi dal rumore esterno

L'obiettivo di questo ritiro è chiaro: isolare completamente il gruppo da tutte quelle voci che stanno accompagnando queste settimane decisive. Rumori societari, possibili cambi dirigenziali, scenari di mercato, futuro dell'allenatore, trattative e indiscrezioni. Tutto materiale utile per alimentare il dibattito fuori da Milanello, ma potenzialmente tossico per chi deve pensare soltanto a una cosa, il campo. I giocatori sanno che adesso non esistono alibi: la Champions è nelle loro mani e passa dalla capacità di restare concentrati, compatti e mentalmente dentro la partita contro il Cagliari.

Un segnale forte dallo spogliatoio

Il fatto che la scelta sia partita dai calciatori cambia, ma soprattutto dà un valore ancora più importante a questo ritiro. Non è una punzione, né tanto meno una misura disciplinare, ma un segnale di responsabilità. Significa che il gruppo ha perceptio il peso del momento e ha deciso di remare tutto dalla stessa parte. E questo non è un dettaglio da poco, soprattutto in un Milan che negli ultimi anni ha spesso dato l'impressione di viaggare con idee divergenti e contrasti, soprattutto a livello societario. Almeno dentro lo spogliatoio, invece, il messaggio è chiaro: niente distrazioni, rumore o calcoli, solo il Cagliari e la Champions League.