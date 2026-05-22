Cardinale scende in campo: Allegri blindato, mercato e cambi in società

vedi letture

Gerry Cardinale ha le idee chiare: sarà a San Siro domenica e poi da lunedì al lavoro per la nuova stagione. Allegri verso la conferma

Salvo complicazioni o imprevisti dell'ultimo secondo, domenica Gerry Cardinale sarà a San Siro per assistere a Milan-Cagliari, la gara decisiva per la Champions League. Back-to-back per il proprietario rossonero che, dopo essere stato a Genova, si ripresenta allo stadio come ulteriore segno di vicinanza alla squadra e soprattutto per condurre le riflessioni post stagione a partire da lunedì matttina, il giorno dopo, in base a quello che sarà il risultato della gara. Allegri verso la permanenza, mercato massiccio e dirigenza da ridisegnare.

Fiducia ad Allegri

Le parole su Massimiliano Allegri che Cardinale aveva pronunciato nell'intervista rilasciata settimana scorsa non erano di circostanza: la vittoria al Ferraris, vista da vicino, non ha fatto altro che alimentare il consenso del manager americano per il tecnico livornese. Oggi la Gazzetta dello Sport sottolinea che il proprietario rossonero vuole blindare Max, per continuare il progetto iniziato l'anno scorso che con la Champions si allungherebbe automaticamente fino al 2028 e per stroncare le voci sull'interessamento del Napoli o della Nazionale. Chiaro che se non dovesse arrivare la qualificazione, i piani potrebbero cambiare. Ma a oggi l'idea è quella di continuare con Allegri che ha portato più benefici che svantaggi nell'arco della stagione.

Mercato e dirigenza

È chiaro che Allegri, ben contento di restare, vuole delle garanzie specialmente sul mercato. Vuole essere ascoltato e ha bisogno che la rosa venga elevata numericamente e qualitativamente per affrontare il doppio impegno europeo con una certa ambizione. Per questo Leon Goretzka è a un passo dal Diavolo e aspetta solamente la conferma della Champions League per dare il suo ok definitivo, per questo è già partito il casting per il nuovo centravanti: a Max piace Goncalo Ramos ma è un'operazione difficile; in lista ci sono anche Guirassy, Jackson, Sorloth e il solito Dusan Vlahovic. Da lunedì si parlerà anche con i dirigenti con Giorgio Furlani che oggi sembra sempre più vicino all'addio, come anticipato ieri da MilanNews.it: i discorsi sono rimandati a settimana prossima ma Massimo Calvelli si è già messo alla ricerca di una figura che possa ricoprire il ruolo di amministratore delegato.