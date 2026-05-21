Primo Piano ESCLUSIVA MN - Vertonghen: “Il Milan mi voleva ai tempi dell'Ajax? Mi sarebbe piaciuto da morire. Inter unico contatto". Galliani: "Ci avevamo pensato"

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L'ex difensore di Tottenham e Benfica, fra le altre, Jan Vertonghen, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

Jan Vertonghen, ha rilasciato un’intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it. Leggenda del Tottenham e della Premier League, “Super Jan” è considerato uno dei migliori difensori centrali della sua generazione, al fianco di campioni come Giorgio Chiellini e Sergio Ramos. Parte della generazione d’oro del Belgio insieme a Hazard, Lukaku e Courtois, Vertonghen in carriera ha vestito le maglie di Ajax, Waalwijk, Tottenham, Benfica e Anderlecht. Nel corso della chiacchierata, l’ex difensore belga ha parlato anche del presunto interesse del Milan ai tempi dell’Ajax, svelando interessanti retroscena sul suo passato e sul possibile approdo in rossonero.

Jan, si diceva che il Milan fosse fortemente interessato a te nel 2011 e anche nel 2012. All’epoca eri un pallino di Galliani e Braida. Puoi confermare?

“No, non ho mai parlato con loro di persona. Mi volevano Tottenham e Arsenal e questo è tutto quello che so.”

Il Milan e il tuo Ajax si affrontarono nella fase a gironi del 2010/2011, dove stregasti la dirigenza rossonera che stravedeva per te. E proprio nell’estate successiva si parlava molto di te in orbita Milan…

“Forse, forse. Ma davvero non ho nessun motivo per mentirti adesso. Forse durante la mia carriera sì, ma non più (ride, ndr). Quando prolungai il contratto al Tottenham, Frank de Boer voleva portarmi all’Inter. Parlai con la dirigenza dell’Inter ma non fui mai vicino a trasferirmi lì.”

Da difensore di classe mondiale quale sei stato, ti sarebbe piaciuto giocare nel club di Baresi, Nesta e Maldini?

“Sì, certamente sarebbe stato bello. Il Milan è un club straordinario, uno dei più grandi al mondo. È la storia del calcio e davvero, ad un certo punto, mi sarebbe piaciuto da morire venire (Vertonghen ha gli occhi lucidi, ndr). Però sono contento di aver giocato nei club dove ho giocato."

Insomma, a Milano saresti venuto solo per il Milan. Niente rimpianti?

“Niente rimpianti perché le decisioni le ho sempre prese con il cuore. Però ammetto che se questo interesse fosse stato concreto, magari la vita mi avrebbe portato lì. Ma io non sono mai davvero stato vicino al Milan.”

Oggi si parla di Lukaku al Milan, anche se lui ha smentito. Lei pensa che a quasi 34 anni potrebbe ancora dire la sua in rossonero?

“Lui è ancora un top player e questo lo ha dimostrato con il Belgio. Penso che, se sta bene, abbia ancora molto da dare.”

Contattato dalla nostra redazione, l'ex AD di quei tempi Adriano Galliani conferma: "Avevamo pensato di prenderlo."