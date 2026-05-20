Primo Piano Allegri corteggiato dal Napoli. Le condizioni di Max e gli incastri sulle panchine

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C'è anche il tecnico del Milan nella lista dei possibili allenatori del Napoli. Max Allegri vuole restare ma detta delle condizioni al club rossonero.

C’è anche Massimiliano Allegri nella lista dei potenziali allenatori del Napoli. Il tecnico rossonero è concentrato sull’ultima partita della stagione del Milan, in programma domenica sera contro il Cagliari, ma poi dovrà chiarire il suo futuro con il club rossonero. Nel frattempo qualche telefonata da Napoli è arrivata, il tecnico toscano rappresenta una possibilità per il post Antonio Conte. Il candidato principale è Maurizio Sarri, in uscita dalla Lazio, ma c’è anche una forte concorrenza dell’Atalanta. Per Sarri, infatti, si è mosso in prima persona il futuro Ds Cristiano Giuntoli. Dunque se l’attuale mister dei biancocelesti dovesse scegliere il Napoli si andrebbero a spegnere subito qualsiasi tipo di rumors, invece se dovesse trasferirsi a Bergamo, il club di De Laurentiis potrebbe forzare per Max Allegri.

Le due condizioni principali

Una serie di incastri e condizioni a catena andranno a determinare il prossimo giro di allenatori. E bisogna tener conto anche della nazionale. Se Conte o Mancini dovessero occupare la panchina azzurra, chiuderebbero lo spazio ad Allegri, nonostante sia presente pure lui nella lista dei possibili Ct del futuro presidente federale Giovanni Malagò (se dovesse vincere le elezioni an giugno). Tuttavia Max vuole vederci chiaro sul futuro in rossonero, il Milan dovrà fare luce su due aspetti fondamentali. Il primo riguarda il calciomercato, mentre il secondo il rispetto dei ruoli all’interno della società. Due aspetti ritenuti fondamentali da Allegri per proseguire.

Il contratto c’è

Dal punto di vista economico domenica potrebbe scattare il prolungamento automatico in caso di Champions League. Il contratto di Allegri si allungherebbe fino al 30 giugno 2028 a circa 6 milioni netti a stagione. Dunque il problema non sarebbe di natura economica, ma progettuale e di prospettiva per il futuro. Da lunedì potrà cominciare un vero e proprio valzer degli allenatori.