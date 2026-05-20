Modric e il Milan, un amore destinato a continuare? Il croato chiede garanzie

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A quarant’anni Luka Modric continua a spostare equilibri, dentro e fuori dal campo. Il Milan lo ha scoperto in una stagione in cui il croato, arrivato quasi come un’operazione romantica, è diventato invece uno dei punti di riferimento tecnici e caratteriali della squadra di Allegri. Eppure, mentre i rossoneri si giocano l’accesso alla prossima Champions League, il futuro dell’ex Real Madrid resta ancora avvolto nell’incertezza. Ne parla questa mattina anche il Corriere dello Sport.

Modric e le due garanzie per la permanenza

Le ultime indiscrezioni raccontano di un Modric che ancora deve definire il suo futuro in rossonero. La sensazione, sempre più forte, è che il croato voglia garanzie precise prima di prendere una decisione definitiva: competitività della rosa, presenza stabile in Champions e chiarezza sul progetto tecnico. Ecco perché pesa anche il futuro di Massimiliano Allegri. La permanenza dell’allenatore potrebbe rappresentare un fattore decisivo nella scelta di Modric, che con il tecnico livornese ha costruito un rapporto di grande fiducia durante la stagione. Ed ecco infatti come un eventuale cambio in panchina rischierebbe di allontanare il croato da San Siro.

La volontà del Milan è chiarissima

Il Milan, dal canto suo, vorrebbe trattenere Modric almeno per un’altra stagione. Non solo per ciò che garantisce in campo, ma soprattutto per leadership, esperienza e mentalità internazionale in uno spogliatoio ancora giovane e spesso fragile nei momenti decisivi. La società sa bene che perdere un profilo del genere significherebbe rinunciare a una figura capace di alzare il livello dell’intero ambiente.

Massimiliano Allegri, dopo Genoa-Milan, lo ha elogiato così: "Luka si è messo a disposizione, sono molto contento ed è veramente bello. Deve essere d’insegnamento a tutti i calciatori e a tutti i bambini che giocano a calcio. Il calcio è uno sport meraviglioso, poi una volta si vince e una si perde. Ma la passione e l’amore con cui va fatto questo sport bisogna impararle da questi grandi campioni. Di grandi campioni che non hanno quelle caratteristiche, io che ho avuto la fortuna di allenarne abbastanza, non ne ho mai avuti. Ho sempre avuto questi calciatori con queste grandi caratteristiche». La sensazione è che tutto passerà dalle prossime settimane. Champions League, mercato e progetto tecnico: Modric aspetta risposte. E il Milan, oggi più che mai, rischia di giocarsi molto più del futuro di un singolo campione".