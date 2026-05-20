Lotta Champions, Bonanni: "Roma o Milan? Il mio pensiero lo dico da inizio anno.."

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Le considerazioni dell'ex giocatore e allenatore Massimo Bonanni sulla serrata e sentita lotta alla Champions League che vedrà anche il Milan impegnato

Quella di domenica sarà una giornata cruciale per il discorso Champions League. Infatti, il Milan di Massimiliano Allegri avrà l'occasione di centrare l'obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League. Sul tema è intervenuto anche l'ex giocatore e allenatore Massimo Bonanni che ha parlato durante Maracanà su TMW Radio. Di seguito un interessante estratto del suo commento:

"Gasperini ha sempre dimostrato di far correre le sue squadre nel finale di stagione. La Roma doveva provare fino alla fine a lottare per un posto Champions. Ha una squadra forte per arrivarci, lo dico da inizio stagione. Per me non è inferiore al Milan. Non metterla tra le prime quattro sarebbe stato riduttivo nei confronti della squadra e dell'allenatore. Gasp gli ha dato un modo di allenarsi diverso e una mentalità calcistica diversa".