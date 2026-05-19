Athekame nota lieta: stessi gol di Saelemaekers e materiale su cui costruire

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Zachary Athekame, protagonista a Genova, si può considerare una nota lieta di questa stagione: rendimento numerico simile a Saelemaekers

Lo scorso 6 agosto, circa una settimana prima che venisse ufficializzato come nuovo calciatore del Milan, abbiamo avuto l'opportunità di vedere giocare dal vivo Zachary Athekame in un Basilea-Young Boys di inizio stagione. Le prime impressioni su un giocatore finito nel mirino rossonero ma sconosciuto ai più, molto giovane. Oggi, con il laterale svizzero sotto i riflettori per il pesante gol segnato contro il Genoa, è giusto fare una valutazione a quasi un anno sportivo di distanza su uno degli acquisti estivi del Diavolo.

Sensazioni confermate

All'indomani della partita che lo Young Boys di Athekame perse 4-1 contro il Basilea, scrivevamo: "offensivamente, soprattutto nel primo tempo, è propositivo e arriva al cross in più circostanze; difensivamente è da rivedere". Un assunto generale che ci sentiamo di confermare agli sgoccioli di questa stagione. Oggi Athekame - che ricordiamolo sempre ha 21 anni - è questo giocatore qui: le cose migliori le ha fatte vedere in fase offensiva dove si è sempre mosso con sicurezza, anche se ogni tanto in maniera un po' disordinata. I numeri però parlano per lui: in soli 844 minuti giocati è stato capace di mettere a referto due gol e due assist. Le reti sono state pesanti, oltre che molto belle: ha evitato la sconfitta col Pisa a San Siro nel girone d'andata e ha messo il lucchetto alla gara di Marassi domenica. Si è distinto anche per i bei palloni messi in mezzo per i suoi compagni, un tratto sempre più raro da trovare. Le note dolenti sono state confemate nel posizionamento tattico un po' avventuroso e in generale in una fase difensiva che ancora presenta ampi margini di miglioramento: sempre con il Genoa, poco dopo il gol, è lui a perdersi ingenuamente Marcandalli che fa la torre da cui scaturisce la rete del Grifone.

Nota lieta

Considerato tutto questo, Zachary Athekame lo si può considerare una nota lieta di questa stagione. Beninteso, non stiamo parlando di un giocatore che ha rivoluzionato il Milan. Bisogna parametrare tutto al valore del giocatore e allo spirito dell'operazione di mercato con la quale è stato portato a Milanello. Lo svizzero è stato acquistato per la sua giovane età e per il suo potenziale, soprattutto è stato messo sotto contratto per ricoprire il ruolo di vice Saelemaekers. E se si considera quest'ultimo aspetto, non si può dire che Athekame non abbia svolto in maniera sufficiente questo compito. Anzi, nelle ultime settimane, forse, è stato anche superiore al belga. Se consideriamo globalmente la stagione a livello numerico, Alexis ha giocato più del triplo dei minuti ma come bottino non ha fatto tanto meglio di Zachary: stesso numero di gol (2) e il doppio degli assist (4). Ancora, non stiamo dicendo che Athekame sia più forte di Saelemaekers ma solo sottolineando la buona stagione dell'elvetico. I mezzi tecnici e fisici ci sono, quelli tecnici andranno pazientemente implementati: Allegri o chi per lui ha materiale per lavorarci su.