Serafini: "Quando arriva Tare, Reijnders e Theo erano già impacchettati e Ricci già acquistato"

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Luca Serafini, giornalista e noto tifoso rossonero, ha descritto la strategia del calciomercato del Milan nelle ultime sessioni.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso a MilanNews 24 sulla strategia del calciomercato del Milan nelle ultime sessioni: "Ma il budget non era assolutamente zero. L’errore di gennaio sta nella volontà di calpestare i ruoli. Ad esempio quando arriva Tare Ricci è già acquistato, Reijnders e Theo Hernandez già impacchettati, poi loro vogliono Boniface, da un lato ci sono Tare e Allegri, dall’altro Furlani, Moncada e i loro interlocutori. Ognuno va per conto suo e in non l’ho mai visto in nessun club del mondo nei miei 45 e passa anni di giornalismo. Questo crea un caos assoluto. Un DS, se deve trattare Boniface o Mateta, è chiaro che è al corrente delle condizioni fisiche di entrambi.

Se te hai un budget importante ma lo devi spendere per un calciatore a rischio come il francese non lo fai. Fullkrug è in prestito e ora se ne andrà, non è costato un euro ma è un acquisto disperato. Tutto questo caos si riversa sulla squadra dove comunque la spina dorsale è quella di una medusa o di un lombrico. Anche con Berlusconi e Galliani ci sono stati momenti difficili, vedi Tabarez, i ritorni di Sacchi e Capello, Terim ma c’è era uno zoccolo duro capace di portare la barca in porto. Qui no, c’è stato uno sbraco totale dopo le prime 30 giornate da record degli ultimi 15 anni si è passati in 6 partite ad un record storico negativo. E’ pazzesco".