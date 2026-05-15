Moretto sul futuro di Tare: "Cardinale ha scelto, l'albanese non sarà il ds del Milan l'anno prossimo"

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Sul canale YouTube di Fabrizio Romano Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro, oramai deciso, del direttore sportivo Igli Tare.

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto in casa Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro del direttore sportivo rossonero Igli Tare: "La notizia che voglio rimarcare che è stata presa una decisione in merito al futuro di Igli Tare. Difatto Cardinale ha deciso di separarsi da Tare. Il direttore sportivo albanese non sarà più il direttore sportivo del Milan al termine della stagione. Il tutto verrà ufficializzato, manca solo la ratifica di questa scelta, che è stata presa, fatta. Ti posso dire che non sarà l'unico cambiamento nel mondo Milan, quindi mi aspetto che possano cambiare anche altri pezzi del puzzle. Quindi insomma vi aggiorneremo, ma la prima scelta è stata fatta. Il mercato estivo non ha soddisfatto Cardinale, non gli è piaciuto come è stato gestito il budget".

La Champions incididerà sulle altre scelte? "Io credo che ci sono scelte che verrano prese indipendentemente dalla Champions. Questa fa parte di quelle. Poi se il Milan dovesse entrare in Champions magari qualche dinamica può cambiare, ma insomma vediamo".