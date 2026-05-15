Joe Gomez proposto nuovamente al Milan per l'estate: al Liverpool scade nel 2027

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Tra i profili che il Milan aveva sondato l'estate scorsa quando andava a caccia di un difensore, era rimasto sempre sullo sfondo come piano B anche l'inglese Joe Gomez, difensore del Liverpool. Il giocatore non è certo un titolare dei Reds e al termine della prossima stagione, nel giugno 2027, sarà un parametro zero. Secondo quanto viene riferito da Matteo Moretto, esperto di mercato, nel suo ultimo video su YouTube, Gomez sarebbe stato riproposto al club milanista anche in vista della prossima estate.

Le parole di Matteo Moretto: "Joe Gomez del Liverpool è stato riproposto al Milan anche negli ultimi giorni, anche nelle ultime settimane. Chi deciderà se si prenderà o meno questo o altri giocatori? Bisognerà aspettare la fine della stagione, bisognerà aspettare che il Milan metta ordine dal punto di vista organizzativo. La società sta lavorando in questo senso. Intanto però nelle ultime settimane Joe Gomez è stato ripoposto al Milan: è un nome che il club rossonero tiene lì e poi vedremo se deciderà di andare avanti o meno"