Guirassy vuole lasciare il Dortmund. Tre club interessati: c'è anche il Milan

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Secondo quanto viene riportato da Sky Sport DE, l'attaccante guineano Serhou Guirassy vuole lasciare il Dortmund: Milan tra i club interessati

Negli ultimi anni c'è un nome che ciclicamente è tornato a orbitare intorno al Milan, senza che mai il club rossonero potesse effettivamente imbastire una reale trattativa per farlo diventare rossonero. Stiamo parlando del centravanti guineano Serhou Guirassy che il Diavolo ha sulla propria shortlist sin dai tempi del Rennes e che da due stagioni gioca al Borussia Dortmund: con i gialloneri in questi ultimi due anni ha segnato 59 gol in 95 gare, 16 nel campionato tedesco in corso che terminerà nel weekend.

Secondo quanto viene riportato dai colleghi di Sky Sport DE, però, Guirassy avrebbe comunicato al Borussia Dortmund la sua intenzione di lasciare la squadra in estate. Nato nel 1996, il centravanti ha un ottimo rapporto con Kovac ma vorrebbe misurarsi con qualcosa di diverso, giunto all'apice della sua carriera. Il suo contratto scade nel 2028 e il club non ha intenzione di cederlo, se non davanti a offerte molto rilevanti. Al momento Guirassy è protetto da una clausola da 50 milioni ma solo per 7 club europei: Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United e Arsenal. Nessuna di queste squadre, a oggi, ha dimostrato interesse. Sono tre i club che sarebbero invece interessati: tra questi c'è anche il Milan, oltre al Tottenham e il Fenerbahce. Queste squadre dovrebbero imbastire una trattativa da zero con il Borussia.