Zazzaroni: "Se sale il prezzo della benzina o la fidanzata li tradisce è colpa di Max. È diventato l'ossessione dei guru del nuovo calcio"
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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha pubblicato questo pensiero su Max Allegri su Instagram: "Allegri come monotema: è diventato l'ossessione di un paio di soggetti di cui non faccio i nomi per non offenderli. Sono i guru del nuovo calcio, i sotuttoio. Se sale il prezzo della benzina è colpa di Allegri, se la fidanzata li tradisce è perché ha conosciuto Allegri.
Se prendono una multa il vigile è Allegri. Il calcio non è solo Allegri: c'è anche Max".
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