Filippo Galli sul futuro di Allegri: "Tutto legato alla Champions"
Il momento del Milan è tra i più difficili degli ultimi anni. Dopo una prima parte di stagione molto positiva, chiusa a soli tre punti dall’Inter capolista, i rossoneri hanno vissuto un crollo improvviso e preoccupante nel girone di ritorno.
La squadra ha infatti raccolto risultati deludenti con continuità, mantenendo un rendimento da bassa classifica che ha compromesso quanto di buono costruito nei mesi precedenti. Errori, mancanza di continuità e prestazioni spesso insufficienti hanno fatto precipitare il Diavolo fuori dalle posizioni più importanti della classifica. A questo punto della stagione, l’obiettivo principale fissato dalla società, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, appare seriamente in pericolo.
Filippo Galli, su TMW Radio, ha parlato così del Diavolo: "Se Massimiliano Allegri meriterebbe la riconferma? Credo di sì, poi credo sia tutto legato al raggiungimento della Champions. Poi si siederanno e valuteranno".
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