Pedullà: “Da quando non girano bene certe cose, è emersa l’incapacità di fare calcio”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro l'Atalanta per 2-3. Queste le sue parole:

"Il Milan oggi non ha toccato il fondo perché lo aveva già toccato, non ha più avuto l'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli, però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche ai biografi di Allegri che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan che da stasera si è complicata. Attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre".