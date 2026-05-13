Critica pesante di Braglia ad Allegri: ecco cosa ha detto l'ex portiere

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Il momento del Milan è tra i più difficili degli ultimi anni. Dopo una prima parte di stagione molto positiva, chiusa a soli tre punti dall’Inter capolista, i rossoneri hanno vissuto un crollo improvviso e preoccupante nel girone di ritorno.

La squadra ha infatti raccolto risultati deludenti con continuità, mantenendo un rendimento da bassa classifica che ha compromesso quanto di buono costruito nei mesi precedenti. Errori, mancanza di continuità e prestazioni spesso insufficienti hanno fatto precipitare il Diavolo fuori dalle posizioni più importanti della classifica. A questo punto della stagione, l’obiettivo principale fissato dalla società, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, appare seriamente in pericolo.

Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri facendo un paragone con il Napoli: "Chi sta facendo meglio tra Conte e Allegri? Alla luce della classifica attuale direi Allegri. La squadra si è involuta rispetto all'inizio dell'anno e non è riuscita a mantenere la continuità che aveva avuto nella prima metà del campionato. L'allenatore deve essere bravo a dare un'identità in base ai giocatori che ha e lui non c'è pienamente riuscito. Conte nonostante le tante defezioni perlomeno è riuscito a tenerla a galla il Napoli anche nei momenti peggiori, cosa che ad Allegri non è riuscita".