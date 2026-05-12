Ravezzani: “Un piccolo barlume di luce c’è, ma c’è una crisi realizzativa”

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Durante il suo editoriale pubblicato nel canale YouTube QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato così la sconfitta casalinga del Milan contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

"Due gol alla fine sono arrivati e forse c'è un piccolo barlume di luce in fondo questo tunnel infinito del Milan rispetto alla partita contro il Genoa che si disputerà domenica prossima. Ecco, ci si può attaccare a questo, agli ultimi 10 minuti, poca roba, direte voi, è vero. Però, insomma, agli ultimi 10 minuti con l'Atalanta ci si può attaccare, al fatto che il Milan alla fine ha tirato 20 volte in porta rispetto all'Atalanta che ha tirato nove volte in tutto, ma l'Atalanta fa tre gol e il Milan ne fa soltanto due. Questi due gol, uno su un calcio di rigore perché anche quando sono soli davanti al portiere non fanno più gol e uno di un difensore Pavlović. E allora torniamo al vecchio discorso. II Milan ha una crisi che è la crisi del suo giocatore più pagato, più rappresentativo che è Leao. Leao è un giocatore catatonico. Tutto il Milan è catatonico, anche perché quando la palla arriva lì davanti Leao non combina mai niente di buono".