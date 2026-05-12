Cosa è successo di imbarazzante a San Siro in Milan-Atalanta verso il finale di partita

vedi letture

Del Milan di domenica sera ce ne sarebbe da parlare e da raccontare di cose imbarazzanti, ma quella del minuto 88 è, per chi conosce e frequenta San Siro, di gran lunga quella che fa tenere la testa più bassa, praticamente sotto la sabbia. Il Milan è sotto 0-3 in casa contro l’Atalanta, sta offrendo una prestazione indegna, la Curva Sud, dopo aver apertamente contestato Giorgio Furlani nel pre partita, decide di lasciare lo stadio dopo lo 0-3 di Raspadori, ma le telecamere inquadrano gli spettatori rimasti, la maggior parte dei quali turisti. Felici e sorridenti nel salutare le telecamere. E qui arriva la scena peggiore: al minuto 88 Pavlovic segna l’1-3, lo stadio esplode di gioia, parte la musichetta, lo speaker urla, come se fosse chissà quale rete importante, come se tutto il contesto triste e deprimente non fosse mai estito.

Non esiste il reato di esultanza, sia chiaro, ma ecco: in questi due episodi si è capito tanto dello stato in cui versa il Milan attuale. Non è più la squadra - sul campo e fuori - che tutto il mondo ha dominato e che tutto il mondo ha apprezzato. Anche per questo la tifoseria, quella vera, chiede alla società di cambiare direzione.

Le parole di Tare

“I tifosi - ha poi spiegato il direttore sportivo Tare nel post gara - hanno il diritto di contestare. Il loro pensiero è fondamentale. In questo momento vedo più un problema mentale. La squadra non è serena, ha perso un po’ di tranquillità. Quello che abbiamo avuto nei mesi passati. Ma anche il fatto che da quando siamo usciti dalla lotta per il primo posto il distacco che abbiamo avuto dalle altre ci ha tolto qualcosa. Adesso è importante avere la mente fredda, dobbiamo accettare le critiche che sono giuste, ma allo stesso tempo dobbiamo saper reagire perché nelle ultime due partite dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo che ci porta un passo in avanti per il futuro”.