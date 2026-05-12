Lazio, Sarri: "Le squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non credo debbano farlo alle 12.30 del 18 maggio"

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Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si è così espresso a TMW sull'orario delle partite della prossima giornata: “Meglio giocare il derby di lunedì. È meglio per tutti e anche per noi che abbiamo 24 ore di riposo in più. Ma anche perché 4 squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non credo debbano farlo alle 12.30 del 18 maggio".

LA NOTA ANSA SUL CALENDARIO

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Lo spostamento del derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle 20.45 fa slittare anche tutte le altre partite coinvolte nella corsa alla Champions League. Così - in attesa di una presa di posizione ufficiale della Lega Serie A - anche Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma (tutte previste come il derby domenica 17 alle 12.30) si giocheranno in contemporanea con la stracittadina romana. La partita è stata posticipata dalla prefettura "alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico". (ANSA).