Ravezzani: “Serve qualcosa che cambi l’inerzia, magari il piccolo segnale nel finale”

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Durante il suo editoriale pubblicato nel canale YouTube QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato così la sconfitta casalinga del Milan contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

"Può succedere di tutto, anche che in questo momento negativo alla fine il Milan vada in Champions. Questa è l'unica speranza che hanno in questo momento i tifosi del Milan, i giocatori e Allegri e cioè che accada qualcosa che cambi l'inerzia di una squadra che si è ripiegata pericolosamente su se stessa. Qualche piccolo segnale alla fine della partita con l'Atalanta c'è stato, però se noi dobbiamo andare a valutare bene che cos'è che non funziona nel Milan è la produzione offensiva rispetto alla crisi difensiva, cioè inutile che ci perdiamo in tanti discorsi, il giochismo non giochismo, giocano 20 metri indietro, Allegri è triste, eccetera".