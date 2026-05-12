MN - Vierchowod si aspetta di più da Leao: "Ha grandi qualità sicuramente, ma non può giocare un tempo e basta"

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Pietro Vierchowod, ex difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Milannews.it, nella quale ha commentato anche il futuro di Rafael Leao e dell'attacco del Milan. Ecco le sue parole:

Lei punterebbe anche l'anno prossimo su Rafael Leao?

"In alcune interviste dell'anno scorso ho sempre detto che Leao lo avrei venduto non appena sarebbero arrivati 60-70 milioni di euro e avrei preso un altro giocatore. Ora il valore però forse non è più quello. Lui è ancora un giocatore che gioca 65' ed è troppo poco, un giocatore deve giocare 90' e trascinare la squadra. Ha grandi qualità sicuramente, ma non può giocare un tempo e basta".

Che nome farebbe per l'attacco del Milan della prossima stagione?

"Non saprei, ci sono tanti nomi buoni. La cosa importante è scegliere i giocatori giusti e l'estate scorsa non è successo al Milan".