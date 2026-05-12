Milan, nelle ultime cinque giornate di A solo le due squadre già matematicamente retrocesse hanno fatto meno punti dei rossoneri

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Oggi alle 17:40News
di Enrico Ferrazzi

Il Milan sta vivendo una lunga crisi come testimoniano i deludenti risultati delle ultime settimane. Tenendo conto solo delle ultime cinque giornate di Serie A, nelle quali il Diavolo ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, solo due squadre hanno fatto meno dei rossoneri, vale a dire Hellas Verona e Pisa che sono le due squadre già matematicamente retrocesse in Serie B. 

Questa la classifica completa delle ultime 5 giornate di campionato riportata da tuttomercatoweb.com: 

Roma 13 punti conquistati nelle ultime cinque partite di campionato
Inter 13 punti
Juventus 11 punti
Udinese 10 punti
Torino 8 punti
Genoa 8 punti
Como 7 punti
Sassuolo 7 punti
Lazio 7 punti
Bologna 7 punti
Parma 7 punti
Cagliari 7 punti
Fiorentina 6 punti
Napoli 5 punti
Atalanta 5 punti
Lecce 5 punti
Cremonese 4 punti
Milan 4 punti
Hellas Verona 2 punti
Pisa 0 punti