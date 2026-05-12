Milan, nelle ultime cinque giornate di A solo le due squadre già matematicamente retrocesse hanno fatto meno punti dei rossoneri

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Il Milan sta vivendo una lunga crisi come testimoniano i deludenti risultati delle ultime settimane. Tenendo conto solo delle ultime cinque giornate di Serie A, nelle quali il Diavolo ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, solo due squadre hanno fatto meno dei rossoneri, vale a dire Hellas Verona e Pisa che sono le due squadre già matematicamente retrocesse in Serie B.

Questa la classifica completa delle ultime 5 giornate di campionato riportata da tuttomercatoweb.com:

Roma 13 punti conquistati nelle ultime cinque partite di campionato

Inter 13 punti

Juventus 11 punti

Udinese 10 punti

Torino 8 punti

Genoa 8 punti

Como 7 punti

Sassuolo 7 punti

Lazio 7 punti

Bologna 7 punti

Parma 7 punti

Cagliari 7 punti

Fiorentina 6 punti

Napoli 5 punti

Atalanta 5 punti

Lecce 5 punti

Cremonese 4 punti

Milan 4 punti

Hellas Verona 2 punti

Pisa 0 punti