Milan senza vittorie per tre gare casalinghe consecutive in A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025
MilanNews.it
Dopo Milan-Atalanta 2-3, Opta riporta queste statistiche sulla squadra rossonera:
"Il Milan ha perso quattro delle ultime sei partite di Serie A contro l’Atalanta (2N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 17 sfide di campionato (6V, 7N).
Il Milan (1N, 2P) è rimasto senza successi per tre gare casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (tre pareggi, due con Paulo Fonseca e uno con Sérgio Conceição).
In generale, il Milan ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 17 (11V, 4N)".
Pubblicità
News
Clamoroso comunicato della Lega Serie A contro la decisione della Prefettura per le cinque partite in contemporanea
Fallimento Cardinale e Furlani: i veri responsabili. Il Milan ridotto a pezzi. Tutti in discussione di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Furlani e il video in cui sorride guardando la coreografia in Curva Sud. L'ad si difende: "Era un'espressione di stress, la tensione era altissima vista anche la posta in palio della partita"
2 Crisi Milan: ieri Gerry Cardinale ha inviato messaggi ai dirigenti e ad Allegri per provare a dare una scossa
3 Fallimento Cardinale e Furlani: i veri responsabili. Il Milan ridotto a pezzi. Tutti in discussione
4 Lazio, Sarri: "Le squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non credo debbano farlo alle 12.30 del 18 maggio"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Vierchowod: "Milan costruito male, qualificazione Champions a rischio. Leao? Non può giocare un tempo e basta"
Dall'Inghilterra alla Germania, la protesta contro Furlani fa il giro d'Europa. E la petizione sfiora le 50mila firme
Pietro MazzaraDirigenza, allenatore e squadra: la contestazione è certificata dai fatti. Furlani, D'Amico, Italiano: cosa emerge
ESCLUSIVA MN - Bonfanti: "Milan, dirigenza divisa e gioco di Allegri noioso. Gila? Senza Champions..."
ESCLUSIVA MN - Festa (Sole24Ore): "Furlani resterà al Milan perché a Cardinale non interessano i risultati, ma la gestione economica"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com