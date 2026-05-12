Milan senza vittorie per tre gare casalinghe consecutive in A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025

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Dopo Milan-Atalanta 2-3, Opta riporta queste statistiche sulla squadra rossonera:

"Il Milan ha perso quattro delle ultime sei partite di Serie A contro l’Atalanta (2N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 17 sfide di campionato (6V, 7N).

Il Milan (1N, 2P) è rimasto senza successi per tre gare casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (tre pareggi, due con Paulo Fonseca e uno con Sérgio Conceição).

In generale, il Milan ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 17 (11V, 4N)".