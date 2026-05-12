MN - Milan in ritiro, ma non da domani. Il programma fino alla sfida col Genoa

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Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la squadra rossonera sarà in ritiro, indetto a causa delle ultime prestazioni incedenti e a risultati altrettanto pessimi, da giovedì fino al match contro il Genoa, la cui data è ancora sotto esame dopo la decisione della Prefettura di Roma di spostare Roma-Lazio da domenica alle 12:30 a lunedì alle 20:45. Domani, intanto, ci sarà un doppio allenamento a Milanello. La decisione è stata ufficializzata oggi stesso da Massimiliano Allegri e dalla dirigenza.

di Antonio VItiello

RESTANO TUTTI SOTTO OSSERVAZIONE

Il rischio di perdere la Champions League e la protesta allo stadio hanno alimentato un clima di tensione che già era latente da qualche settimana. In Casa Milan nulla è scontato, nemmeno la permanenza dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, nel mirino dei tifosi in occasione della partita contro l’Atalanta, prima con lo striscione “Furlani vattene” poi con una coreografia di luci “G.F OUT”.

Le posizioni dei dirigenti sono tutte in dubbio, soprattutto quella di Igli Tare, e l’accesso o meno alla Champions inciderà tanto sulle scelte future e si potrebbe cambiare addirittura a prescindere dalla conquista del quarto posto. Sarà un finale di campionato incandescente sia per il campo, con le due partite da vincere assolutamente contro Genoa e Cagliari, ma anche per l’assetto societario.